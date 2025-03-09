"Астана" обыграла "Кызылжар" и выбилась в лидеры Казахстанской премьер-лиги

Футбольный клуб "Астана" одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" в рамках второго тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила в Костанае на "Тобол Арене", где номинальными хозяевами поля выступили футболисты из Петропавловска.
Матч завершился победой столичного коллектива со счетом 2:0.
Автором первого забитого гола в составе победителей стал нигерийский нападающий Джефри Ченду, который на 11-й минуте первого тайма замкнул передачу Марина Томасова.
В концовке первого тайма албанский полузащитник Назми Грипши увеличил преимущество "Астаны", установив тем самым окончательный счет.
Для подопечных Григория Бабаяна это первая победа в новом сезоне КПЛ. На данный момент астанинский клуб набрал четыре балла и расположился на втором месте в таблице чемпионата Казахстана, уступая по дополнительным показателям только алматинскому "Кайрату".
"Кызылжар" же с одним баллом в активе занимает 11-ю строчку в премьер-лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226743-astana-obygrala-kyzylzhar-i-vybilas-v-lidery-kazahstanskoy-premer-ligi/