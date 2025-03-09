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"Елимай" набрал первые очки в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу

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Футбольный клуб "Елимай"
Футбольный клуб "Елимай". Фото: пресс-служба ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" из Семея одержал победу над кызылординским "Кайсаром" в матче второго тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на "Астана Арене" и завершился победой семейского коллектива со счетом 2:0.

Автором первого забитого гола на 62-й игровой минуте стал 26-летний российский нападающий "Семея" Роман Тугарев. Результативная передача на счету нигерийца Самуэля Одеибо.

Окончательный счет был установлен в концовке встречи. Точку в матче на 89-й минуте поставил тоголезский форвард семейского клуба Фессу Плакка, которому ассистировал нападающий сборной Казахстана Иван Свиридов.

Таким образом, победа позволила "Семею" набрать первые три очка в чемпионате и расположиться на шестом месте в таблице.

"Кайсар" с одним баллом в активе находится на 12-м месте в КПЛ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226729-elimay-nabral-pervye-ochki-v-novom-sezone-chempionata-kazahstana-po-futbolu/