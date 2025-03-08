"Улытау" набрал первое очко в дебютном сезоне в КПЛ

Футболисты жезказганского "Улытау" сыграли вничью с талдыкорганским "Жетысу" в рамках второго тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на арене "Хан-Тенгри" в Алматы и был номинально домашним для "Жетысу". Соперники не забили ни мяча, и встреча завершилась нулевой ничьей.

Данный результат позволил "Жетысу" набрать два очка и временно подняться на четвертое место в чемпионате. "Улытау" же с одним баллом пока занимает 12-ю позицию.

Напомним, клуб из Жезказгана формально был основан в 2022 году. Нынешний сезон для него — дебютный на уровне КПЛ.

В третьем туре, который состоится после паузы на игры национальных сборных, "Жетысу" встретится на выезде с "Астаной". "Улытау" следующий матч проведет дома против столичного "Жениса".

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