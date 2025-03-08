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"Тобол" впервые потерял очки в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу

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Казахстанский футболист Роман Асранкулов
Роман Асранкулов. Фото: Бердиболат Коркембаев / ФК "Тобол"

Футболисты астанинского "Жениса" и костанайского "Тобола" не выявили победителя в очном матче второго тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в столице на "Астана Арене". Матч прошел без забитых мячей и завершился нулевой ничьей.

"Тобол" впервые потерял очки в новом сезоне. Теперь в активе команды четыре балла, она занимает промежуточное первое место в таблице.

В активе "Жениса" на данный момент два очка. Оба матча столичной команды в КПЛ завершились нулевыми ничьими. Трехкратный чемпион Казахстана пока занимает пятое место.

В третьем туре, который состоится после паузы на игры национальных сборных, "Тобол" примет семейский "Елимай". "Женис" следующий матч проведет на выезде с жезказганским "Улытау".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226609-tobol-vpervye-poteryal-ochki-v-novom-sezone-chempionata-kazahstana-po-futbolu/