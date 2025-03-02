"Кызыл-Жар" и "Жетысу" сыграли вничью на старте нового сезона Казахстанской премьер-лиги

Футболисты петропавловского "Кызыл-Жара" и талдыкорганского "Жетысу" не выявили победителя в первом матче нового сезона Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции домашнего стадиона "Кызыл-Жара" команды в стартовом туре встретились на "Тобол Арене" в Костанае. Матч завершился со счетом 1:1.

Номинальные хозяева вышли вперед в первом тайме. На 23-й минуте голом отметился казахстанский полузащитник Самат Жарынбетов, который в межсезонье перешел в "Кызыл-Жар" из шымкентского "Ордабасы".

Гости отыгрались после перерыва. На 77-й минуте мяч забил казахстанский защитник Дмитрий Шмидт, который зимой перешел в команду из семейского "Елимая".

Таким образом, "Кызыл-Жар" и "Жетысу" набрали по одному очку. В следующем туре петропавловцы примут "Астану" (также в Костанае), а талдыкорганцы сыграют дома с жезказганским "Улытау".

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