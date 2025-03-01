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Одна из самых сексуальных футболисток мира показала горячие фото из отпуска

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Алиша Леман
Алиша Леманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7

Нападающая клуба "Ювентус" и сборной Швейцарии Алиша Леманн порадовала почти 17 млн своих подписчиков горячими фото из отпуска, передает NUR.KZ.

Футболистка опубликовала серию снимков в своем профиле в Instagram.

Алиша провела время на пляже со своей подругой и одноклубницей Эби Брайтон.

Нападающая позировала перед камерой в черном бикини, демонстрируя свои формы.

"Самая сексуальная футболистка мира", "Какая же ты красивая", "Замечательная спортсменка и просто красавица", "Идеальная", "Завидую, отлично проводите время", - писали фанаты.

По информации Sports.ru, Алиша родилась 21 января 1999 году недалеко от Берна. Ее профессиональная карьера началась в 2016 году в "Янг Бойз". В 17 лет на чемпионате страны она отличилась голом.

В том же году провела свою первую игру в составе сборной Швейцарии.

В 2018 году перешла в "Вест Хэм", на правах аренды выступала в других клубах.

В 2024 году футболистку принял "Ювентус".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224082-odna-iz-samyh-seksualnyh-futbolistok-mira-pokazala-goryachie-foto-iz-otpuska/