Голы Роналду и Сане принесли победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали выездную "сухую" победу над "Аль-Вахдой" (Мекка) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 22-го тура. Матч в Мекке завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились португальский форвард Криштиану Роналду (48 минута) и сенегальский нападающий Садио Мане (90+9), реализовавший пенальти.

При этом в начале встречи столичная команда потеряла испанского защитника Эмерика Лапорта, который получил травму и был заменен.

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 47 очков. Клуб из Эр-Рияда продолжает занимать четвертую позицию в чемпионате.

"Аль-Вахда" с 13 очками идет на 18-й строчке и замыкает турнирную таблицу.

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