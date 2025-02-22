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"Кайрат" обыграл "Актобе" и стал обладателем Суперкубка Казахстана по футболу

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Алматинский футбольный клуб "Кайрат"
Алматинский футбольный клуб "Кайрат". Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал победу в матче против "Актобе" и выиграл Суперкубок Казахстана 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче за Суперкубок по футболу сошлись чемпион Казахстанской премьер-лиги "Кайрат" и обладатель Кубка "Актобе". Встреча проходила в столице на "Астана арене" и собрала 23 795 болельщиков.

Первыми в игре за Суперкубок повели алматинцы. Элдер Сантана открыл счет на 58-й минуте встречи. Спустя пять минут после гола "Кайрат" остался в меньшинстве. Красную карточку получил Еркин Тапалов.

На 69-й минуте на замену в составе алматинского клуба вышел 16-летний Дастан Сатпаев, который ранее подписал контракт с лондонским "Челси".

Валерий Громыко на 87-й минуте удвоил преимущество команды из южной столицы.

Итоговый счет матча - 2:0 в пользу "Кайрата", который становится трехкратным обладателем Суперкубка Казахстана по футболу. Ранее "желто-черные" выигрывали данный трофей в 2016 и 2017 годах.

По количеству этих титулов алматинцы догнали "Актобе" и костанайский "Тобол". Больше трофеев (шесть) только у "Астаны".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2222934-kayrat-obygral-aktobe-i-stal-obladatelem-superkubka-kazahstana-po-futbolu/