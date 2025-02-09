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Скандал с участием казахстанца: команда Абата Аймбетова прервала матч и ушла с поля (видео)

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба ФК "Адана Демирспор"

Футбольный клуб "Адана Демирспор", за который выступает казахстанец Абат Аймбетов, попал в крупный скандал в матче чемпионата Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

В воскресенье команда играла на выезде со стамбульским "Галатасараем" в рамках 23-го тура. Нападающий сборной Казахстана Аймбетов вышел в стартовом составе гостей.

На 12-й минуте испанский форвард хозяев Альваро Мората реализовал пенальти, назначенный после эпизода, в котором рефери усмотрел фол на бельгийском нападающем Дрисе Мертенсе.

На 30-й минуте некоторые игроки "Аданы" просигнализировали остальным об уходе с поля после разговора с главным тренером Мустафой Авчи. Команда в полном составе ушла в подтрибунное помещение.

Вскоре главный судья зафиксировал остановку матча, и бригада арбитров также покинула поле. По сообщениям Milliyet, в итоге на стадионе официально объявили о завершении встречи.

На ресурсах "Аданы" на момент публикации нет комментариев о случившемся. С заявлением не выступала и Федерация футбола Турции, которой предстоит вынести решение по матчу.

По регламенту за уход с поля клубу грозят техническое поражение и снятие очков. На него могут быть наложены и другие санкции. После 21 матча "Адана" с пятью баллами занимала последнее 19-е место в турнирной таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2219240-skandal-s-uchastiem-kazahstanca-komanda-abata-aymbetova-prervala-match-i-ushla-s-polya-video/