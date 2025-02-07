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"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка английской лиги

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Египетский футболист Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Футболисты "Ливерпуля" одержали крупную домашнюю победу над лондонским "Тоттенхэмом" и стали финалистами Кубка английской лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответный полуфинальный матч прошел на стадионе "Энфилд" и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Коди Гакпо (34), Мохамед Салах (51, с пенальти), Доминик Собослаи (75) и Вирджил ван Дейк (80).

Первая встреча команд на этой стадии завершилась победой "Тоттенхэма" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказался "Ливерпуль".

"Мерсисайдцы" вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с "Ньюкаслом", который в полуфинале выбил из борьбы лондонский "Арсенал", одержав две победы со счетом 2:0.

Решающий матч турнира пройдет 15 марта на столичном стадионе "Уэмбли".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2218764-liverpul-razgromil-tottenhem-i-vyshel-v-final-kubka-angliyskoy-ligi/