Молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет с Англией в квалификации Евро-2027

Мужская молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) узнала соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Квалификация начнется в марте 2025-го, а завершится в октябре 2026-го. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Сборная Казахстана была в пятой по силе корзине. Команда попала в группу D вместе с Англией, Ирландией, Словакией, Молдовой и Андоррой.
Всего в отборочном турнире примут участие 50 сборных. В пяти группах будет по шесть команд, в четырех — по пять. Напрямую на Евро-2027 выйдет победители всех групп.
Финальная часть чемпионата Европы пройдет в Сербии и Албании. Национальные сборные этих стран автоматически квалифицируются на турнир.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2218554-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-sygraet-s-angliey-v-kvalifikacii-evro-2027/