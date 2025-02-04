Бауыржан Исламхан официально покинул "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" в официальном Instagram-аккаунте объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Исламхана, передает NUR.KZ.

Футболист, которому 23 февраля исполнится 32 года, покинул команду в связи с истечением срока контракта. В "Ордабасы" пожелали Исламхану успехов в дальнейшей карьере.

Полузащитник выступал за шымкентцев с февраля 2023 года, когда возобновил карьеру после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В составе "Ордабасы" он стал чемпионом Казахстана, провел 41 матч, забил три мяча и отдал восемь голевых передач.

На момент публикации официально неизвестно, где Исламхан продолжит карьеру. Его трансферная стоимость оценивается в 450 тысяч евро.

Ранее полузащитник выступал за "Тараз", "Астану", вторую команду российской "Кубани" (Краснодар), алматинский "Кайрат" и "Аль-Айн" из ОАЭ. В составе сборной Казахстана Исламхан провел 56 матчей и отметился четырьмя голами.

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