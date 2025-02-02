Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Астана" разгромно проиграла московскому "Спартаку" в первом матче в 2025 году

Опубликовано:

Матч "Астаны" и "Спартака" в 2025 году
Матч "Астаны" и "Спартака". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

Футболисты "Астаны" потерпели разгромное поражение от московского "Спартака" в товарищеском матче на сборе в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

Контрольная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. При этом астанчане первыми вышли вперед благодаря голу Алексы Амановича (10 минута).

В составе "Спартака" по мячу забили Даниил Хлусевич (21), Никита Чернов (30), Хесус Медина (53) и Даниил Зорин (56).

Этот матч завершил первый сбор "Астаны" и стал для столичных дебютным в 2025 году.

Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 7 по 20 февраля также в ОАЭ. Планируется, что на нем казахстанская команда сыграет четыре товарищеских матча. Соперники на данный момент не утверждены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2217321-astana-razgromno-proigrala-moskovskomu-spartaku-v-pervom-matche-v-2025-godu/