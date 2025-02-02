"Астана" разгромно проиграла московскому "Спартаку" в первом матче в 2025 году

Футболисты "Астаны" потерпели разгромное поражение от московского "Спартака" в товарищеском матче на сборе в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

Контрольная встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. При этом астанчане первыми вышли вперед благодаря голу Алексы Амановича (10 минута).

В составе "Спартака" по мячу забили Даниил Хлусевич (21), Никита Чернов (30), Хесус Медина (53) и Даниил Зорин (56).

Этот матч завершил первый сбор "Астаны" и стал для столичных дебютным в 2025 году.

Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 7 по 20 февраля также в ОАЭ. Планируется, что на нем казахстанская команда сыграет четыре товарищеских матча. Соперники на данный момент не утверждены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.