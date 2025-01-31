Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки плей-офф Лиги Европы УЕФА — второго по значимости футбольного еврокубка, передает корреспондент NUR.KZ.

Как и в Лиге чемпионов, по итогам общего этапа определились 24 команды, которые продолжат борьбу за трофей. Восемь сильнейших из них напрямую вышли в 1/8 финала. Остальные примут участие в стыковом раунде, получив статус сеяных и несеяных в зависимости от результатов на общем этапе.

По результатам жеребьевки определились пары соперников по первой стадии плей-офф:

"Ференцварош" (Венгрия) — "Виктория Пльзень" (Чехия)

"Порту" (Португалия) — "Рома" (Италия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Галатасарай" (Турция)

"Мидтьюлланд" (Дания) — "Реал Сосьедад" (Испания)

"Юнион" (Бельгия) — "Аякс" (Нидерланды)

"ПАОК" (Греция) — "Стяуа" (Румыния)

"Твенте" (Нидерланды) — "Буде-Глимт" (Норвегия)

"Фенербахче" (Турция) — "Андерлехт" (Бельгия)

Матчи стыкового раунда плей-офф пройдут 13 и 20 февраля. Жеребьевка, которая сформирует дальнейшую турнирную сетку, состоится 21 февраля.

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