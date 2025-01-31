"Манчестер Сити" сыграет с "Реалом" в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, которая впервые разыгрывается по новой системе, передает корреспондент NUR.KZ.

По итогам общего этапа определились 24 команды, которые продолжат борьбу за трофей. Восемь сильнейших из них напрямую вышли в 1/8 финала. Остальные были разделены на сеяных и несеяных и примут участие в стыковом раунде.

По результатам жеребьевки определились пары соперников по первой стадии плей-офф:

"Брест" (Франция) — "ПСЖ" (Франция)

"Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия)

"Ювентус" (Италия) — "ПСВ" (Нидерланды)

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Милан" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал Мадрид" (Испания)

"Селтик" (Шотландия) — "Бавария" (Германия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия)

"Спортинг" (Португалия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Матчи стыкового раунда плей-офф пройдут 11/12 и 18/19 февраля. После этого будет проведена еще одна жеребьевка, которая окончательно сформирует пары 1/8 финала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.