"Бешикташ" упустил победу на последних минутах, Зайнутдинов вышел на замену

Стамбульский "Бешикташ", за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, потерял очки в матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда в рамках 21-го тура сыграла на выезде с "Антальяспором" из Антальи. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу Рафаэла Силвы (79 минута). Хозяева отыгрались после забитого мяча Эрдаля Ракипа (85).

Зайнутдинов начал встречу в запасе и вышел на замену на 71-й минуте. За отведенное время лучший бомбардир в истории сборной Казахстана не отметился результативными действиями.

Ничья позволила "Бешикташу" набрать 32 очка после 20 матчей. Стамбульцы занимают шестое место в таблице. "Антальяспор" с 22 баллами после 20 встреч располагается на 14-й позиции.

Также в воскресенье свой матч провела команда "Адана Демирспор", за которую выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. Аутсайдер турецкой Суперлиги на выезде проиграл "Ризеспору" со счетом 2:3 и остался на последней 19-й позиции в таблице.

Аймбетов вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен в концовке встречи.

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