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Казахстанский футболист-рекордсмен перешел в "Актобе"

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Казахстанский футболист Оралхан Омиртаев
Оралхан Омиртаев. Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" в официальном Instagram-аккаунте сообщил о подписании контракта с казахстанским нападающим Оралханом Омиртаевым, передает NUR.KZ.

26-летний форвард перешел из белорусского "БАТЭ" на правах свободного агента. Срок контракта официально не разглашается, но, по данным Transfermarkt, соглашение действует до конца 2025 года.

Омиртаев уже отметился голом в контрольном матче своей новой команды. В "Актобе" отметили, что нападающий хорошо подходит под схему главного тренера Игоря Леонова.

Футболист начал профессиональную карьеру в системе карагандинского "Шахтера". Затем он выступал за костанайский "Тобол", уральский "Акжайык" и "Атырау".

В 2024 году Омиртаев перешел в чемпионат Беларуси, где сначала играл за "Слуцк", а затем — за борисовский "БАТЭ". В прошлом сезоне форвард повторил рекорд лиги по числу голов после выхода на замену (8).

В сборной Казахстана Омираев дебютировал в 2018 году. За национальную команду он провел пять матчей и забил один мяч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215091-kazahstanskiy-futbolist-rekordsmen-pereshel-v-aktobe/

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