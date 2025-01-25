Казахстанский футболист-рекордсмен перешел в "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" в официальном Instagram-аккаунте сообщил о подписании контракта с казахстанским нападающим Оралханом Омиртаевым, передает NUR.KZ.
26-летний форвард перешел из белорусского "БАТЭ" на правах свободного агента. Срок контракта официально не разглашается, но, по данным Transfermarkt, соглашение действует до конца 2025 года.
Омиртаев уже отметился голом в контрольном матче своей новой команды. В "Актобе" отметили, что нападающий хорошо подходит под схему главного тренера Игоря Леонова.
Футболист начал профессиональную карьеру в системе карагандинского "Шахтера". Затем он выступал за костанайский "Тобол", уральский "Акжайык" и "Атырау".
В 2024 году Омиртаев перешел в чемпионат Беларуси, где сначала играл за "Слуцк", а затем — за борисовский "БАТЭ". В прошлом сезоне форвард повторил рекорд лиги по числу голов после выхода на замену (8).
В сборной Казахстана Омираев дебютировал в 2018 году. За национальную команду он провел пять матчей и забил один мяч.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215091-kazahstanskiy-futbolist-rekordsmen-pereshel-v-aktobe/