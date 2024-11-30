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Казахстанский футболист установил рекорд в зарубежной лиге

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Казахстанский футболист Оралхан Омиртаев
Оралхан Омиртаев. Фото: Пресс-служба ФК БАТЭ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Оралхан Омиртаев установил рекорд результативности в чемпионате Беларуси, передает NUR.KZ со ссылкой на football.by.

В последнем туре борисовский БАТЭ, за который выступает форвард, разгромил "Сморгонь" со счетом 7:4. Омиртаев вышел на замену и забил шестой мяч своей команды.

Для 26-летнего казахстанца этот гол стал десятым розыгрыше чемпионата Беларуси. Восемь мячей он забил после выходов на замену, что на данный момент является лучшим результатом сезона.

Кроме того, это повторение абсолютного рекорда чемпионата Беларуси. Ранее восемь мячей после выходов на замену забивал только белорус Максим Скавыш в 2018 году. Таким образом, Омиртаев установил единоличный рекорд по этому статистическому показателю среди легионеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194589-kazahstanskiy-futbolist-ustanovil-rekord-v-zarubezhnoy-lige/

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