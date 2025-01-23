Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Волевая победа "ПСЖ" над "Ман Сити", разгромное поражение "Баварии": итоги дня в Лиге чемпионов

Опубликовано:

Марокканский футболист Ашраф Хакими
Ашраф Хакими. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В центральном матче тура французский "Пари Сен-Жермен" одержал домашнюю волевую победу над английским "Манчестер Сити" со счетом 4:2.

В составе гостей отличились Джек Грилиш (50 минута) и Эрлинг Холанд (53). Затем у хозяев по мячу забили Усман Дембеле (56), Брэдли Барколя (60), Жоау Невеш (79) и Гонсалу Рамуш (90+6).

Действующий победитель Лиги чемпионов испанский "Реал" на своем поле разгромил австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 5:1. В составе мадридцев по дублю оформили Родриго (23, 34) и Винисиус (55, 77), еще один мяч забил Килиан Мбаппе (48). Автором единственного гола гостей стал Мадс Бидструп (85).

Еще одним разгромом завершился домашний матч нидерландского "Фейеноорда" с немецкой "Баварией". Роттердамцы обыграли мюнхенцев со счетом 3:0 благодаря дублю Сантьяго Хименеса (21, 45+9), который второй мяч забил с пенальти, и голу Аясэ Уэды (89).

По итогам семи туров таблицу с максимальным 21 очком возглавляет английский "Ливерпуль". В топ-3 также входят испанская "Барселона" (18) и английский "Арсенал" (16).

Полные результаты игрового дня 22 января:

  • "Шахтер" (Украина) — "Брест" (Франция). 2:0
  • "РБ Лейпциг" (Германия) — "Спортинг" (Португалия). 2:1
  • "ПСЖ" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия). 3:2
  • "Селтик" (Шотландия) — "Янг Бойз" (Швейцария). 1:0
  • "Арсенал" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия). 3:0
  • "Реал" (Испания) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 5:1
  • "Спарта" (Чехия) — "Интер" (Италия). 0:1
  • "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Бавария" (Германия). 3:0
  • "Милан" (Италия)— "Жирона" (Испания). 1:0

Матчи заключительного восьмого тура общего этапа пройдут 29 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2214276-volevaya-pobeda-pszh-nad-man-siti-razgromnoe-porazhenie-bavarii-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie