Волевая победа "ПСЖ" над "Ман Сити", разгромное поражение "Баварии": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В центральном матче тура французский "Пари Сен-Жермен" одержал домашнюю волевую победу над английским "Манчестер Сити" со счетом 4:2.

В составе гостей отличились Джек Грилиш (50 минута) и Эрлинг Холанд (53). Затем у хозяев по мячу забили Усман Дембеле (56), Брэдли Барколя (60), Жоау Невеш (79) и Гонсалу Рамуш (90+6).

Действующий победитель Лиги чемпионов испанский "Реал" на своем поле разгромил австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 5:1. В составе мадридцев по дублю оформили Родриго (23, 34) и Винисиус (55, 77), еще один мяч забил Килиан Мбаппе (48). Автором единственного гола гостей стал Мадс Бидструп (85).

Еще одним разгромом завершился домашний матч нидерландского "Фейеноорда" с немецкой "Баварией". Роттердамцы обыграли мюнхенцев со счетом 3:0 благодаря дублю Сантьяго Хименеса (21, 45+9), который второй мяч забил с пенальти, и голу Аясэ Уэды (89).

По итогам семи туров таблицу с максимальным 21 очком возглавляет английский "Ливерпуль". В топ-3 также входят испанская "Барселона" (18) и английский "Арсенал" (16).

Полные результаты игрового дня 22 января:

"Шахтер" (Украина) — "Брест" (Франция). 2:0

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Спортинг" (Португалия). 2:1

"ПСЖ" (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия). 3:2

"Селтик" (Шотландия) — "Янг Бойз" (Швейцария). 1:0

"Арсенал" (Англия) — "Динамо Загреб" (Хорватия). 3:0

"Реал" (Испания) — "Ред Булл Зальцбург" (Австрия). 5:1

"Спарта" (Чехия) — "Интер" (Италия). 0:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Бавария" (Германия). 3:0

"Милан" (Италия)— "Жирона" (Испания). 1:0

Матчи заключительного восьмого тура общего этапа пройдут 29 января.

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