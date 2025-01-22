Вратарь сборной Казахстана по футболу объяснил переход в зарубежный чемпионат

Голкипер сборной Казахстана по футболу Стас Покатилов в интервью Sport+ рассказал подробности своего перехода в "Сабах", выступающий в чемпионате Азербайджана.

Во вторник клуб из Масазыра официально объявил о подписании контракта с 32-летним вратарем. Покатилов перешел в "Сабах" из костанайского "Тобола" на правах свободного агента.

"Можно сказать, что весь декабрь и начало января я вел переговоры. Сначала были разговоры с "Актобе", но там не сложилось по причине того, что главный тренер предпочел другого вратаря. Уже чуть позже руководство "Сабаха" вышло на меня, и я начал вести с ними переговоры. Примерно за неделю мы пришли к общему пониманию и приняли решение о сотрудничестве", — заявил Покатилов.

Казахстанский голкипер, что для него важным фактором была работа с нынешним тренерским штабом "Сабаха", который возглавляет россиянин Василий Березуцкий.

"Да, безусловно, Василий Березуцкий — амбициозный и перспективный тренер, и мне в любом случае будет интересно с ним поработать. Но, наверное, главным фактором моего перехода стало то, что я буду работать с тренером по вратарям Алексеем Антонюком. Мне будет интересно именно с ним поработать, потому что как вратарь я больше буду взаимодействовать именно с ним. Мы с Алексеем Валерьевичем общались до моего приезда в Баку, и мне понравилось, как он объяснил видение нашей совместной работы и дальнейшие планы", — отметил Покатилов.

В составе сборной Казахстана вратарь провел 28 матчей. На клубном уровне, помимо "Тобола", он представлял уральский "Акжайык", карагандинский "Шахтер", алматинский "Кайрат", "Актобе", российский "Ростов".

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