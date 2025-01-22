Девять голов в матче "Барселоны", седьмая победа "Ливерпуля": итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В одном из центральных матчей испанская "Барселона" на выезде обыграла португальскую "Бенфику" со счетом 5:4. При этом хозяева долгое время вели с преимуществом в два гола.

Хет-трик в составе лиссабонцев оформил Вангелис Павлидис (2, 22, 30 минуты), который свой третий мяч забил с пенальти. Автоголом отметился футболист "Барселоны" Рональд Араухо (68). В пользу каталонцев отличились Роберт Левандовский (13, 78), который второй мяч забил с пенальти, а также Рафинья (64, 90+6) и Эрик Гарсия (86).

"Барселона" с 18 очками сохраняет вторую позицию в общей таблице, уступая только "Ливерпулю". Английская команда набрала максимальный 21 балл благодаря домашней победе над французским "Лиллем" в седьмом туре со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Мохамед Салах (34) и Харви Эллиотт (67), у гостей — Джонатан Дэвид (62).

Полные результаты игрового дня 21 января:

"Монако" (Франция) — "Астон Вилла" (Англия). 1:0

"Аталанта" (Италия) — "Штурм" (Австрия). 5:0

"Слован" (Словакия) — "Штутгарт" (Германия). 1:3

"Бенфика" (Португалия) — "Барселона" (Испания). 4:5

"Ливерпуль" (Англия) — "Лилль" (Франция). 2:1

"Атлетико" (Испания) — "Байер" (Германия). 2:1

"Брюгге" (Бельгия) — "Ювентус" (Италия). 0:0

"Болонья" (Италия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия). 2:1

"Црвена Звезда" (Сербия)— "ПСВ" (Нидерланды). 2:3

Заключительные матчи седьмого тура общего этапа пройдут 22 января.

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