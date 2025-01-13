Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Футболисты "Барселоны" в финале Суперкубка Испании 2025
Футболисты "Барселоны". Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Футболисты "Барселоны" одержали крупную волевую победу над мадридским "Реалом" в финале Суперкубка Испании и обновили рекорд по числу титулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир с участием четырех команд прошел в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее в полуфиналах "Барселона" и "Реал" обыграли "Атлетик" из Бильбао и "Мальорку" соответственно.

В решающем матче каталонцы одержали разгромную победу со счетом 5:2, хотя пропустили первыми. В составе "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (22 минута), Роберт Левандовский (36, с пенальти), Рафинья (39, 48) и Алехандро Бальде (45+10). У "Реала" по мячу забили Килиан Мбаппе (5) и Родриго (60).

Каталонцы завершали матч в меньшинстве после удаления голкипера Войцеха Щенсного (57). Из-за красной карточки место в воротах "Барселоны" занял вышедший на замену вратарь Иньяки Пенья.

"Сине-гранатовые" в 15-й раз выиграли Суперкубок Испании и обновили собственный рекорд по числу соответствующих титулов. У "Реала" в активе 13 таких трофеев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2210826-barselona-razgromila-real-i-vyigrala-superkubok-ispanii-po-futbolu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie