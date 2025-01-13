"Барселона" разгромила "Реал" и выиграла Суперкубок Испании по футболу

Футболисты "Барселоны" одержали крупную волевую победу над мадридским "Реалом" в финале Суперкубка Испании и обновили рекорд по числу титулов, передает корреспондент NUR.KZ.

Турнир с участием четырех команд прошел в Джидде (Саудовская Аравия). Ранее в полуфиналах "Барселона" и "Реал" обыграли "Атлетик" из Бильбао и "Мальорку" соответственно.

В решающем матче каталонцы одержали разгромную победу со счетом 5:2, хотя пропустили первыми. В составе "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (22 минута), Роберт Левандовский (36, с пенальти), Рафинья (39, 48) и Алехандро Бальде (45+10). У "Реала" по мячу забили Килиан Мбаппе (5) и Родриго (60).

Каталонцы завершали матч в меньшинстве после удаления голкипера Войцеха Щенсного (57). Из-за красной карточки место в воротах "Барселоны" занял вышедший на замену вратарь Иньяки Пенья.

"Сине-гранатовые" в 15-й раз выиграли Суперкубок Испании и обновили собственный рекорд по числу соответствующих титулов. У "Реала" в активе 13 таких трофеев.

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