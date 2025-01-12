Команда Абата Аймбетова проиграла второй подряд матч в чемпионате Турции

"Адана Демирспор", за которую выступает футболист сборной Казахстана Абат Аймбетов, потерпела второе подряд поражение в чемпионате Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 19-го тура команда встретилась на выезде с "Газиантепом" из одноименного города.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу нигерийского форварда Давида Окереке на четвертой минуте.

Аймбетов вышел на поле в стартовом составе и отыграл 79 минут. После этого его заменили.

"Адана Демирспор" с пятью очками остается на последней 19-й позиции, то есть в зоне вылета. Для Аймбетова матч стал 13-м в нынешнем сезоне чемпионата Турции. В активе казахстанского нападающего три гола.

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