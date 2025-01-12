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Сразу восемь футболистов покинули клуб Казахстанской премьер-лиги

Опубликовано:

ФК "Кызылжар"
ФК "Кызылжар". Фото: instagram.com/fcqyzyljar

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" сообщил о том, что восемь футболистов завершили выступление за их команду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Расположение петропавловцев покинули сразу восемь игроков в связи с истечением срока контрактов.

Таким образом, в следующем сезоне ФК "Кызылжар" лишится Владислава Сорокинса, Улара Жаксыбаева, Зорана Нижича, Луки Имнадзе, Рафаиля Оспанова, Рубена Бриджидо, Алексея Щебетуна и Шохана Абзала.

Клуб поблагодарил футболистов за завершившийся сезон и пожелал успехов в новой команде.

На данный момент "Кызылжар" проводит учебно-тренировочный сбор, в рамках которого также проведет несколько товарищеских встреч против команд из Сербии, Венгрии, Косово, Македонии и Боснии и Герцеговины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2210789-srazu-vosem-futbolistov-pokinuli-klub-kazahstanskoy-premer-ligi/

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