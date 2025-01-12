Сразу восемь футболистов покинули клуб Казахстанской премьер-лиги

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" сообщил о том, что восемь футболистов завершили выступление за их команду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
Расположение петропавловцев покинули сразу восемь игроков в связи с истечением срока контрактов.
Таким образом, в следующем сезоне ФК "Кызылжар" лишится Владислава Сорокинса, Улара Жаксыбаева, Зорана Нижича, Луки Имнадзе, Рафаиля Оспанова, Рубена Бриджидо, Алексея Щебетуна и Шохана Абзала.
Клуб поблагодарил футболистов за завершившийся сезон и пожелал успехов в новой команде.
На данный момент "Кызылжар" проводит учебно-тренировочный сбор, в рамках которого также проведет несколько товарищеских встреч против команд из Сербии, Венгрии, Косово, Македонии и Боснии и Герцеговины.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2210789-srazu-vosem-futbolistov-pokinuli-klub-kazahstanskoy-premer-ligi/