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"Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании по футболу

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Футболисты "Реала" в 2025 году
Футболисты "Реала". Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Мальорку" и стали вторым финалистом Суперкубка Испании. За трофей они поборются с "Барселоной", передает корреспондент NUR.KZ.

Суперкубок Испании проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Во втором полуфинале "Реал" разгромил "Мальорку" со счетом 3:0.

Первый мяч забил английский полузащитник Джуд Беллингем (63 минута). Затем автоголом отметился словацкий защитник Мартин Вальент (90+3). Окончательный счет установил бразильский форвард Родриго (90+5).

Победа позволила мадридцам выйти в финал Суперкубка Испании. За трофей они поборются с "Барселоной", которая днем ранее обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0 благодаря голам Гави и Ламина Ямаля.

Финал турнира пройдет в Джидде в полночь с 12 на 13 января по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2210099-real-sygraet-s-barselonoy-v-finale-superkubka-ispanii-po-futbolu/

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