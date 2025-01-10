"Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Суперкубка Испании по футболу

Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Мальорку" и стали вторым финалистом Суперкубка Испании. За трофей они поборются с "Барселоной", передает корреспондент NUR.KZ.

Суперкубок Испании проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Во втором полуфинале "Реал" разгромил "Мальорку" со счетом 3:0.

Первый мяч забил английский полузащитник Джуд Беллингем (63 минута). Затем автоголом отметился словацкий защитник Мартин Вальент (90+3). Окончательный счет установил бразильский форвард Родриго (90+5).

Победа позволила мадридцам выйти в финал Суперкубка Испании. За трофей они поборются с "Барселоной", которая днем ранее обыграла "Атлетик" из Бильбао со счетом 2:0 благодаря голам Гави и Ламина Ямаля.

Финал турнира пройдет в Джидде в полночь с 12 на 13 января по казахстанскому времени.

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