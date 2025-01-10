Гол Роналду и дубль Мане принесли "Аль-Насру" волевую победу в первом матче 2025 года

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали домашнюю волевую победу над "Аль-Охдудом" (Наджран) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в столице в рамках 14-го тура. Хозяева выиграли со счетом 3:1.

При этом гости первыми вышли вперед благодаря голу нигерийского форварда Савиура Годвина (6 минута). Однако вскоре "Аль-Наср" отыгрался после забитого мяча сенегальского нападающего Садио Мане (29).

Затем хозяева вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал португальский форвард Криштиану Роналду (42). Окончательный счет во втором тайме установил Мане, оформивший дубль (88).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 28 очков и догнать по этому показателю "Аль-Кадисию", у которой есть матч в запасе. Выше в таблице находятся только "Аль-Иттихад" (36 баллов) и "Аль-Хиляль" (34), пока также не сыгравшие в 14-м туре.

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