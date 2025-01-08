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Трехкратный чемпион Казахстана объявил о переходе футболиста национальной сборной

Опубликовано:

Казахстанский футболист Асхат Балтабеков
Асхат Балтабеков. Фото: Пресс-служба ФК "Женис"

Защитник сборной Казахстана по футболу Асхат Балтабеков перешел в "Женис", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление астанинского клуба в Instagram.

31-летний спортсмен является воспитанником талдыкорганской футбольной школы. Почти всю профессиональную карьеру он провел в местном "Жетысу". За эту команду Балтабеков играл и в прошлом сезоне. Также защитник выступал за алматинский ЦСКА и шымкентский "Кыран".

В октябре Балтабеков дебютировал в сборной Казахстана в матче Лиги наций со Словенией. В ноябре он вышел на поле во встрече с Норвегией. Трансферная стоимость защитника на данный момент оценивается в 300 тысяч евро.

Ранее "Женис" объявил о переходе 26-летнего казахстанского нападающего Аслана Адиля из "Атырау". Также состав трехкратных чемпионов страны пополнили 24-летний полузащитник Мади Хасейна и 27-летний защитник Ардак Саулет. Последним клубом обоих казахстанцев был петропавловский "Кызыл-Жар".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2209416-trehkratnyy-chempion-kazahstana-obyavil-o-perehode-futbolista-nacionalnoy-sbornoy/

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