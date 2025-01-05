"Ливерпуль" упустил победу над "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Футболисты "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в очном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и сыграли вничью со счетом 2:2.

У хозяев забитыми мячами отметились нидерландец Коди Гакпо (59 минута) и египтянин Мохамед Салах (70), который реализовал пенальти. У гостей отличились аргентинец Лисандро Мартинес (52) и ивуариец Амад Диалло (80).

Ничья позволила "Ливерпулю" набрать 46 очков после 19 матчей. Команда лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя, "Арсенал", на шесть баллов. При этом лондонцы сыграли на один матч больше.

"Манчестер Юнайтед" с 23 очками после 20 встреч занимает 13-ю позицию. Благодаря ничьей команда прервала серию из трех поражений.

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