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Гол Эрлинга Холанда прервал серию неудач "Манчестер Сити"

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: Rob Newell - CameraSport via Getty Images

Футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" в рамках матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и прервал неудачную серию, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команды встретились на домашней арене "Лестера" "Кинг Пауэр Стэдиум". Встреча завершилась "сухой" победой "горожан" в гостях со счетом 0:2.

Победу "Манчестер Сити" принесли голы 20-летнего вингера Савио на 21-й минуте, а также главной звезды команды - норвежского нападающего Эрлинга Холанда на 74-й минуте.

Таким образом, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось одержать первую победу за последние шесть матчей. Ранее "Манчестер Сити" сыграл две встречи вничью и уступил в трех играх подряд.

На данный момент "горожане" идут на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2206517-gol-erlinga-holanda-prerval-seriyu-neudach-manchester-siti/

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