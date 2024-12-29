Гол Эрлинга Холанда прервал серию неудач "Манчестер Сити"

Футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Лестером" в рамках матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и прервал неудачную серию, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команды встретились на домашней арене "Лестера" "Кинг Пауэр Стэдиум". Встреча завершилась "сухой" победой "горожан" в гостях со счетом 0:2.

Победу "Манчестер Сити" принесли голы 20-летнего вингера Савио на 21-й минуте, а также главной звезды команды - норвежского нападающего Эрлинга Холанда на 74-й минуте.

Таким образом, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось одержать первую победу за последние шесть матчей. Ранее "Манчестер Сити" сыграл две встречи вничью и уступил в трех играх подряд.

На данный момент "горожане" идут на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 19 матчах.

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