Историческое поражение от Греции, "Челси" и Холанд в Алматы: итоги 2024 года в казахстанском футболе

2024 год запомнится для фанатов казахстанского футбола рядом ярких событий. На отечественных стадионах играли звезды мирового футбола, а национальная сборная имела шанс впервые выйти на Евро, NUR.KZ вспоминает главные моменты уходящего года.

Сборная Казахстана впервые могла сыграть на международном турнире

Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В 2024 году национальная сборная сыграла 11 матчей, в которых одержала лишь одну победу. После поражения от Словении в заключительном туре отборочного цикла на Евро-2024 в ноябре 2023, Казахстан получил шанс выйти на чемпионат Европы через стыковые матчи.

Соперником в полуфинале стыков стала сборная Греции. Перед важнейшим матчем в истории казахстанской команды, состоялся контрольный товарищеский матч с Туркменистаном, который завершился единственной победой отечественных футболистов на международном уровне со счетом 2:0.

Однако в матче с Грецией наши игроки разгромно уступили в гостях со счетом 5:0, сами греки далее уступили Грузии, которая впервые в истории сыграла на Евро. Казахстан остался без сенсации и не вышел в финальную часть чемпионата Европы.

Далее уступив в "товарняке" Люксембургу, сборная не выступала три месяца.

Уход Магомеда Адиева с поста главного тренера сборной Казахстана

Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Магомед Адиев, Возглавивший в 2022 году команду Казахстана, вывел команду в дивизион В Лиги конференций и подарил казахстанцам надежду на Евро, однако после ряда неудач специалист начал совмещать работу в ФК "Ахмат", а после объявил об уходе из сборной. Игра с Люксембургом стала последней под его руководством.

Следом Казахстан в июне сыграл два товарищеских матча против Армении и Азербайджана, в которых проиграл 1:2 и 2:3, соответственно. На этих матчах на тренерском мостике командовал помощник Адиева Руслан Балтиев.

Назначение Станислава Черчесова

Станислав Черчесов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Официально о назначении экс-тренера сборной России на пост наставника казахстанского коллектива было объявлено перед летними товарищескими играми, однако он приступил к работе лишь к старту Лиги наций.

6 сентября на Центральном стадионе Алматы сборная Казахстана начала цикл выступлений в Дивизионе В, где ее первым соперником выступила команда Норвегии во главе с мировыми звездами Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором.

Дебютная игра сложилась для Черчесова с неплохим результатом, 0:0 в домашней встрече против именитых соперников.

Однако далее команда проиграла все пять матчей, в которых не забила ни одного гола, итогом чего стало понижение сборной Казахстана в Дивизион С.

Итоги сборной Казахстана в 2024 году

Сыграно матчей: 11 (официальных – 7);

Побед: 1 (официальных – 0);

Ничья: 1;

Поражений: 9 (официальных – 6);

В официальных матчах сборная Казахстана не забила ни одного мяча и пропустила 20 голов.

Итоги казахстанских клубов в еврокубках

Лига чемпионов

В главном клубном турнире Европы выступил обладатель золотой медали национального чемпионата 2023 года — шымкентский "Ордабасы". Для команды это стало первым чемпионством в истории, а также первым выступлением в квалификации к ЛЧ.

Однако команда остановилась на первом раунде, уступив молдавскому ФК "Петрокуб" с общим счетом 0:1 и продолжила выступления в Лиге конференций.

Лига Европы

В этом турнире выступил лишь один клуб из Казахстана — костанайский "Тобол". Костанайцы также проиграли в первом раунде отборочного цикла.

(Словения) "Ружомберок" - Тобол 5:2; "Тобол" - "Ружомберок" (Словения) 1:0;

Лига конференций

1 раунд. "Актобе" - "Сараево" (Босния и Герцеговина) 0:1;

(Босния и Герцеговина) "Сараево" - "Актобе" 3:4 (пен 4:3);

2 раунд. (Швейцария) "Санкт-Галлен" - "Тобол" 4:1; "Тобол" - "Санкт-Галлен" (Швейцария) 0:1;

2 раунд. (Нидерланды) "Дифферданж" - "Ордабасы" 1:0; "Ордабасы" - "Дифферданж" (Нидерланды) 4:3 (4:3 пен.);

2 раунд. (Молдавия) "Милсами" - "Астана" 1:1; "Астана" - "Милсами" (Молдавия) 1:0;

3 раунд. "Ордабасы" - "Пюник" (Армения) 0:1; (Армения) "Пюник" - "Ордабасы" 1:0;

3 раунд. (Румыния) "Корвинул" - "Астана" 1:2; "Астана" - "Корвинул" (Румыния) 6:1;

Раунд плей-офф. (Норвегия) "Бранн" - Астана 2:0; "Астана" - (Норвегия) "Бранн" 3:0.

"Астана" стала единственной казахстанской командой, которой удалось выйти в общий этап Лиги конференций. Однако далее ей пройти не удалось. После успешного старта с сербским ФК "Бачка Топола" (победа 1:0), далее столичный клуб уступил ФК "Нью-Сейнтс" (0:2), "Пафос" (0:1) и сыграл вничью с ФК "Гимарайнш" (1:1).

12 декабря состоялось самое громкое событие года, на поле Центрального стадиона Алматы впервые вышли игроки лондонского "Челси", которые играли с астанчанами в рамках 5-го тура общего этапа ЛК. Встреча завершилась победой "аристократов" со счетом 3:1.

"Астана" завершила свой путь в турнире результативной ничьей с ФК АПОЭЛ (1:1).

"Астана" – "Челси" матчы. Фото: instagram/fc.astana

Итоги чемпионата Казахстана-2024

Чемпионом страны впервые за четыре года стал алматинский "Кайрат". Командой по ходу сезона управляли трое наставников. Клуб начал сезон с главным тренером Кириллом Кекером, который работал с командой и ранее, однако по ходу сезона Кекер покинул свой пост и новым наставником "Кайрата" стал лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

Однако и россиянин также отказался продолжать работу с командой, после чего тренерский штаб возглавил Рафаэль Уразбахтин.

"Кайрат" финишировал на первом месте в КПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах.

Серебро завоевала "Астана", отставшая на один балл, бронза оказалась у "Актобе" (43 очка).

Кубок Казахстана

Финал Кубка страны обернулся настоящей драмой. Параллельно чемпионской гонке, которая была в самом разгаре, исход финального матча турнира определился на последних минутах.

На поле встретились команды "Атырау" и "Актобе". "Зеленые" вели со счетом 1:0, пока на 89-й минуте судья не назначил пенальти в ворота команды. "Актобе" удалось сравнять со стандарта и добыть волевую победу, забив второй мяч спустя минуту.

Суперкубок Казахстана

Обладателем Суперкубка страны стал костанайский "Тобол", обыгравший экс-чемпионов страны ФК "Ордабасы" со счетом 1:1 (5:4 по пенальти).

Кубок лиги

Также в уходящем году Казахстан обрел новый футбольный турнир — Кубок лиги. Участие в нем не дает никаких дополнительных преимуществ для команды, в том числе и для участия в еврокубках.

В финале турнира "Астана" в дерби обыграла "Женис" со счетом 2:0.

В 2025 году "Кайрат" выступит в отборочном цикле Лиги чемпионов, "Актобе", на правах обладателя Кубка Казахстана стартует в отборе Лиги Европы, а "Астана" и "Ордабасы" выступят в отборе Лиги конференций.

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