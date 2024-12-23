"Голевой перестрелкой" с 9-ю забитыми мячами завершился матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским "Тоттенхэмом" и ФК "Ливерпуль" завершился победой мерсисайдцев со счетом 3:6, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Встреча состоялась в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Хозяева поля потерпели поражение со счетом 3:6.
Счет в матче открыл нападающий "Ливерпуля" Луис Диас на 23-й минуте. На 36-й минуте отрыв увеличил аргентинский полузащитник команды Алексис Макаллистер.
Первый ответный мяч в ворота мерсисайдцев отправил игрок "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон (41).
На 45+1 третий гол "шпорам" забил Доминик Собослаи. Во втором тайме дублем отметился египтянин Мохаммед Салах (54,61).
Далее хозяева пытались сократить разрыв, два ответных мяча забили Деян Кулусевски (72) и Доминик Соланке (83).
Точку в противостоянии поставил второй гол Диаса на 85-й минуте.
"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 39 очков в 16 матчах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2203403-golevoy-perestrelkoy-s-9-yu-zabitymi-myachami-zavershilsya-match-tottenhem-liverpul/