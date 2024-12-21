"Манчестер Сити" проиграл третий матч подряд и опустился на шестое место в АПЛ

Лучший футбольный клуб Европы по версии УЕФА "Манчестер Сити" потерпел поражение в рамках матча 17-го тура Английской премьер-лиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях сыграли с бирмингемской "Астон Виллой". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол на 16-й минуте забил игрок "Виллы" Джон Дуран, далее отличился нападающий команды Морган Роджерс (65-я минута).

Единственный гол со стороны действующих чемпионов Англии смог забить полузащитник "горожан" Фил Фоден. Игрок реализовал свой момент на четвертой компенсированной минуте второго тайма.

Эта встреча продлила серию поражений "Ман Сити" до трех матчей. Ранее команда уступила в принципиальном матче с "Манчестер Юнайтед".

"Сити" опустился на шестую строчку АПЛ, имея в активе 27 очков в 17 матчах.

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