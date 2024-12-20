"Нет конкретики, как дальше будет развиваться футбол": Ербол Каиров — об итогах выборов президента КФФ

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола, спортивный журналист и комментатор Ербол Каиров прокомментировал итоги Выборной Комиссии, прошедшей в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В столице сегодня прошла Внеочередная Выборная Комиссия президента Казахстанской федерации футбола Казахстана, по итогам которой новым руководителем организации стал Марат Омаров.

Функционер набрал 34 голоса из 36. Другой кандидат на пост главы КФФ спортивный журналист и комментатор Ербол Каиров поделился своим мнением после итогов выборов.

"У людей, которые так или иначе хотели голосовать за действительно независимого кандидата, не было выбора. Я думаю, что, презентуя эту программу на ближайшие 4 года, я был лучше, чем другие кандидаты и коллеги, которые даже не презентовали свою стратегию развития. Нет конкретики, как дальше будет развиваться футбол. У меня просто смешанные чувства. Я не согласен с результатами голосования, но я должен все это принять. Хотелось бы, чтобы народ решал. Может быть, в следующий раз.

Дальше буду продолжать заниматься своими проектами. У нас много работы. У меня есть моя команда и редакция. Будем дальше говорить и писать правду. В любом случае теперь новая власть, она будет под присмотром. Будем задавать конкретные острые вопросы", - заявил Каиров.

Напомним, на посту главы КФФ Омаров сменил Адлета Барменкулова, об уходе которого из организации стало известно в ноябре.

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