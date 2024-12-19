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"Реал" одержал разгромную победу в финале Межконтинентального кубка

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Футболисты "Реала" с Межконтинентальным кубком
Футболисты "Реала". Фото: Mohamed Farag/FIFA via Getty Images

Футболисты испанского "Реала" одержали крупную победу над мексиканской "Пачукой" и стали чемпионами Межконтинентального кубка, передает корреспондент NUR.KZ.

В Катаре завершился первый розыгрыш этого турнира с 2004 года. "Реал" автоматически получил путевку в финал, а "Пачука" пробилась в решающий матч благодаря победам над бразильским "Ботафого" (3:0) и египетским "Аль-Ахли" (0:0, 6:5 по пенальти).

Встреча за титул завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридцев. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (37 минута), Родриго (53) и Винисиус Жуниор (84, с пенальти).

"Реал" в четвертый раз выиграл Межконтинентальный кубок и единолично стал самым титулованным клубом в истории этого турнира. При этом с 1960 по 2004 год трофей оспаривали победители Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) и Кубка Либертадорес.

В нынешнем сезоне в Межконтинентальном кубке приняли участие триумфаторы главных клубных турниров всех шести конфедераций. Ранее в схожем формате проводился клубный чемпионат мира, но он летом следующего года пройдет по обновленной системе с участием 32 команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2202036-real-oderzhal-razgromnuyu-pobedu-v-finale-mezhkontinentalnogo-kubka/

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