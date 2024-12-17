Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Гол Аймбетова помог "Адана Демирспор" обыграть "Бешикташ" Зайнутдинова

Опубликовано:

Казахстанские футболисты Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов (слева направо)
Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов (слева направо). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В очередном матче чемпионата Турции встретились "Адана Демирспор" и "Бешикташ", за которые выступают футболисты сборной Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра 16-го тура местной Суперлиги состоялась в Адане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе победителей отметились нидерландский форвард Юсуф Бараси (31 минута) и нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов (39).

Единственный гол стамбульцев оформил ливийский полузащитник Али Аль-Мусрати (72). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления турецкого игрока обороны Тайиба Сануча (76).

Аймбетов в итоге провел на поле большую часть матча и был заменен на 82-й минуте. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в составе "Бешикташа" сразу после перерыва. За весь второй там полузащитник не отметился результативными действиями.

Победа стала для "Адана Демирспор" первой в сезоне Суперлиги. С пятью очками команда остается на последней 19-й позиции в таблице. "Бешикташ" с 25 баллами занимает шестое место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2201150-gol-aymbetova-pomog-adana-demirspor-obygrat-beshiktash-zaynutdinova/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie