Гол Аймбетова помог "Адана Демирспор" обыграть "Бешикташ" Зайнутдинова

В очередном матче чемпионата Турции встретились "Адана Демирспор" и "Бешикташ", за которые выступают футболисты сборной Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра 16-го тура местной Суперлиги состоялась в Адане и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Забитыми мячами в составе победителей отметились нидерландский форвард Юсуф Бараси (31 минута) и нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов (39).

Единственный гол стамбульцев оформил ливийский полузащитник Али Аль-Мусрати (72). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления турецкого игрока обороны Тайиба Сануча (76).

Аймбетов в итоге провел на поле большую часть матча и был заменен на 82-й минуте. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в составе "Бешикташа" сразу после перерыва. За весь второй там полузащитник не отметился результативными действиями.

Победа стала для "Адана Демирспор" первой в сезоне Суперлиги. С пятью очками команда остается на последней 19-й позиции в таблице. "Бешикташ" с 25 баллами занимает шестое место.

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