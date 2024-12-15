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"Манчестер Юнайтед" на последних минутах вырвал драматичную победу в дерби с "Манчестер Сити"

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Игроки ФК "Манчестер Юнайтед"
Игроки ФК "Манчестер Юнайтед": Carl Recine/Getty Images

В рамках матча 16-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле встретился в дерби с принципиальным соседом – ФК "Манчестер Юнайтед", передает корреспондент NUR.KZ.

Матч состоялся на стадионе "Этихад" и завершился победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

Первый гол забили хозяева поля. Свой момент на 36-й минуте реализовал 22-летний хорватский защитник "горожан" Йошко Гвардиол.

Однако ситуацию изменил назначенный 11-метровый удар в ворота "Сити" за две минуты до окончания основного времени матча. Пенальти успешно исполнил полузащитник "Красных дьяволов" Бруну Фернандеш.

Волевую победу гостям принес гол Амада Диалло на 90-й минуте.

Три заработанных очка позволили "Манчестер Юнайтед" подняться на 12-е место в турнирной таблице АПЛ (22 балла в 16 встречах), а "Манчестер Сити" сохранил за собой пятую позицию (27 очков в 16 матчах).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2200773-manchester-yunayted-na-poslednih-minutah-vyrval-dramatichnuyu-pobedu-v-derbi-s-manchester-siti/

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