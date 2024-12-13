"Астана" опустилась на 28-е место в таблице Лиги конференций после поражения от "Челси"

В Лиге конференций УЕФА завершился пятый тур общего этапа. По итогам всех матчей "Астана" ухудшила положение в таблице, передает корреспондент NUR.KZ.
Напомним, в четверг казахстанская команда в Алматы потерпела поражение от английского "Челси" со счетом 1:3. Лондонцы благодаря победе набрали максимальные 15 очков и единолично закрепились на первом месте.
"Астана" же пропустила выше нескольких соперников и завершила пятый тур на 28-й позиции. В активе столичной команды осталось четыре очка благодаря победе над сербским "ТСЦ" и ничьей с португальской "Виторией Гимарайнш".
На данный момент "Астана" находится вне зоны плей-офф. Казахстанский клуб потерял математические шансы на прямой выход в 1/8 финала, но еще может попасть в стыковые матчи, для чего необходимо завершить общий этап в топ-24.
В заключительном шестом туре "Астана" сыграет на выезде с кипрским "АПОЭЛом".
Полные результаты пятого тура Лиги конференций:
- "Викингур" (Исландия) — "Юргорден" (Швеция). 1:2
- "Астана" (Казахстан) — "Челси" (Англия). 1:3
- "Ноа" (Армения) — "АПОЭЛ" (Кипр). 1:3
- "Петрокуб" (Молдова) — "Бетис" (Испания). 0:1
- "Динамо Минск" (Беларусь) — "Ларн" (Северная Ирландия). 2:0
- "Олимпия" (Словения) — "Серкль Брюгге" (Бельгия). 1:4
- "Легия" (Польша) — "Лугано" (Швейцария). 1:2
- "ХИК" (Финляндия) — "Мольде" (Норвегия). 2:2
- "Копенгаген" (Дания) — "Хартс" (Шотландия). 2:0
- "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Хайденхайм" (Германия). 3:1
- "Фиорентина" (Италия) — "ЛАСК" (Австрия). 7:0
- "Санкт-Галлен" (Швейцария) — "Витория Гимарайнш" (Португалия). 1:4
- "Пафос" (Кипр) — "Целе" (Словения). 2:0
- "Гент" (Бельгия) — "ТСЦ" (Сербия). 3:0
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Панатинаикос" (Греция). 0:2
- "Млада Болеслав" (Чехия) — "Ягеллония" (Польша). 1:0
- "Шемрок Роверс" (Ирландия) — "Борац" (Босния и Герцеговина). 3:0
- "Омония" (Кипр) — "Рапид" (Австрия). 3:1
Матчи шестого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА пройдут 19 декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199906-astana-opustilas-na-28-e-mesto-v-tablice-ligi-konferenciy-posle-porazheniya-ot-chelsi/