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"Астана" опустилась на 28-е место в таблице Лиги конференций после поражения от "Челси"

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Казахстанский футболист Ян Вороговский (на переднем плане)
Ян Вороговский (на переднем плане). Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

В Лиге конференций УЕФА завершился пятый тур общего этапа. По итогам всех матчей "Астана" ухудшила положение в таблице, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в четверг казахстанская команда в Алматы потерпела поражение от английского "Челси" со счетом 1:3. Лондонцы благодаря победе набрали максимальные 15 очков и единолично закрепились на первом месте.

"Астана" же пропустила выше нескольких соперников и завершила пятый тур на 28-й позиции. В активе столичной команды осталось четыре очка благодаря победе над сербским "ТСЦ" и ничьей с португальской "Виторией Гимарайнш".

На данный момент "Астана" находится вне зоны плей-офф. Казахстанский клуб потерял математические шансы на прямой выход в 1/8 финала, но еще может попасть в стыковые матчи, для чего необходимо завершить общий этап в топ-24.

В заключительном шестом туре "Астана" сыграет на выезде с кипрским "АПОЭЛом".

Полные результаты пятого тура Лиги конференций:

  • "Викингур" (Исландия) — "Юргорден" (Швеция). 1:2
  • "Астана" (Казахстан) — "Челси" (Англия). 1:3
  • "Ноа" (Армения) — "АПОЭЛ" (Кипр). 1:3
  • "Петрокуб" (Молдова) — "Бетис" (Испания). 0:1
  • "Динамо Минск" (Беларусь) — "Ларн" (Северная Ирландия). 2:0
  • "Олимпия" (Словения) — "Серкль Брюгге" (Бельгия). 1:4
  • "Легия" (Польша) — "Лугано" (Швейцария). 1:2
  • "ХИК" (Финляндия) — "Мольде" (Норвегия). 2:2
  • "Копенгаген" (Дания) — "Хартс" (Шотландия). 2:0
  • "Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Хайденхайм" (Германия). 3:1
  • "Фиорентина" (Италия) — "ЛАСК" (Австрия). 7:0
  • "Санкт-Галлен" (Швейцария) — "Витория Гимарайнш" (Португалия). 1:4
  • "Пафос" (Кипр) — "Целе" (Словения). 2:0
  • "Гент" (Бельгия) — "ТСЦ" (Сербия). 3:0
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Панатинаикос" (Греция). 0:2
  • "Млада Болеслав" (Чехия) — "Ягеллония" (Польша). 1:0
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) — "Борац" (Босния и Герцеговина). 3:0
  • "Омония" (Кипр) — "Рапид" (Австрия). 3:1

Матчи шестого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА пройдут 19 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199906-astana-opustilas-na-28-e-mesto-v-tablice-ligi-konferenciy-posle-porazheniya-ot-chelsi/

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