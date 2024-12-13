"Астана" опустилась на 28-е место в таблице Лиги конференций после поражения от "Челси"

В Лиге конференций УЕФА завершился пятый тур общего этапа. По итогам всех матчей "Астана" ухудшила положение в таблице, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в четверг казахстанская команда в Алматы потерпела поражение от английского "Челси" со счетом 1:3. Лондонцы благодаря победе набрали максимальные 15 очков и единолично закрепились на первом месте.

"Астана" же пропустила выше нескольких соперников и завершила пятый тур на 28-й позиции. В активе столичной команды осталось четыре очка благодаря победе над сербским "ТСЦ" и ничьей с португальской "Виторией Гимарайнш".

На данный момент "Астана" находится вне зоны плей-офф. Казахстанский клуб потерял математические шансы на прямой выход в 1/8 финала, но еще может попасть в стыковые матчи, для чего необходимо завершить общий этап в топ-24.

В заключительном шестом туре "Астана" сыграет на выезде с кипрским "АПОЭЛом".

Полные результаты пятого тура Лиги конференций:

"Викингур" (Исландия) — "Юргорден" (Швеция). 1:2

"Астана" (Казахстан) — "Челси" (Англия). 1:3

"Ноа" (Армения) — "АПОЭЛ" (Кипр). 1:3

"Петрокуб" (Молдова) — "Бетис" (Испания). 0:1

"Динамо Минск" (Беларусь) — "Ларн" (Северная Ирландия). 2:0

"Олимпия" (Словения) — "Серкль Брюгге" (Бельгия). 1:4

"Легия" (Польша) — "Лугано" (Швейцария). 1:2

"ХИК" (Финляндия) — "Мольде" (Норвегия). 2:2

"Копенгаген" (Дания) — "Хартс" (Шотландия). 2:0

"Истанбул Башакшехир" (Турция) — "Хайденхайм" (Германия). 3:1

"Фиорентина" (Италия) — "ЛАСК" (Австрия). 7:0

"Санкт-Галлен" (Швейцария) — "Витория Гимарайнш" (Португалия). 1:4

"Пафос" (Кипр) — "Целе" (Словения). 2:0

"Гент" (Бельгия) — "ТСЦ" (Сербия). 3:0

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Панатинаикос" (Греция). 0:2

"Млада Болеслав" (Чехия) — "Ягеллония" (Польша). 1:0

"Шемрок Роверс" (Ирландия) — "Борац" (Босния и Герцеговина). 3:0

"Омония" (Кипр) — "Рапид" (Австрия). 3:1

Матчи шестого тура общего этапа Лиги конференций УЕФА пройдут 19 декабря.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.