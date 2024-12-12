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"Ювентус" обыграл "Сити", "Барселона" вырвала победу над "Боруссией": итоги дня в Лиге чемпионов

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Норвежский футболист Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд. Фото: Stefano Guidi/Getty Images

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился шестой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

"Манчестер Сити" потерпел седьмое поражение в последних десяти матчах. Английская команда на выезде уступила итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2. Голами у туринцев отметились Душан Влахович (53 минута) и Уэстон Маккенни (75).

"Ювентус" набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Сити" с восемью баллами опустился на 22-ю позицию.

В другом статусном матче шестого тура "Барселона" в гостях вырвала победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 3:2. У каталонцев один мяч забил Рафинья (53), а дубль оформил Ферран Торрес (75, 85). В составе немецкой команды двумя голами отметился Серу Гирасси (60, 78), реализовавший один пенальти.

Победа позволила "Барселоне" набрать 15 очков и занять второе место в таблице, уступая только английскому "Ливерпулю", в активе которого максимальные 18 баллов. "Боруссия" с 12 очками опустилась на девятую строчку.

Полные результаты игрового дня 11 декабря:

  • "Атлетико" (Испания) — "Слован" (Словакия). 3:1
  • "Лилль" (Франция) — "Штурм" (Австрия). 3:2
  • "Ювентус" (Италия) — "Манчестер Сити" (Англия). 2:0
  • "Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Барселона" (Испания). 2:3
  • "Штутгарт" (Германия) — "Янг Бойз" (Швейцария). 5:1
  • "Бенфика" (Португалия) — "Болонья" (Италия). 0:0
  • "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Спарта" (Чехия). 4:2
  • "Милан" (Италия) — "Црвена Звезда" (Сербия). 2:1
  • "Арсенал" (Англия) — "Монако" (Франция). 3:0

Матчи седьмого тура пройдут 21-22 января 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2199260-yuventus-obygral-siti-barselona-vyrvala-pobedu-nad-borussiey-itogi-dnya-v-lige-chempionov/

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