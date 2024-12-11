"Реал" прервал серию поражений, "Ливерпуль" одержал шестую победу: итоги дня в Лиге чемпионов

В ночь со вторника на среду по казахстанскому времени стартовал шестой тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

В одном из центральных матчей мадридский "Реал" на выезде обыграл "Аталанту" из Бергамо со счетом 3:2. У гостей отличились Килиан Мбаппе (10 минута), Винисиус (56) и Джуд Беллингем, у хозяев — Шарль Де Кетеларе (45+2, с пенальти) и Адемола Лукман (65).

Эта победа позволила испанской команде прервать серию из двух поражений в Лиге чемпионов. Теперь в активе "Реала" по три победы и проигрыша, то есть девять очков. У "Аталанты" осталось 11 баллов.

В другой статусной встрече леверкузенский "Байер" на своем поле вырвал победу над миланским "Интером". Единственный мяч на 90-й минуте забил Норди Мукиэле. Теперь и у немецкой, и у итальянской команд по 13 очков.

Единственным клубом с максимальным результатом на общем этапе остался "Ливерпуль". Английская команда на выезде обыграла испанскую "Жирону" со счетом 1:0 благодаря голу Мохамеда Салаха с пенальти (63). "Ливерпуль" одержал победы во всех шести матчах и возглавляет таблицу с 18 очками.

Полные результаты игрового дня 10 декабря:

"Жирона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия). 0:1

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Селтик" (Шотландия). 0:0

"Шахтер" (Украина) — "Бавария" (Германия). 1:5

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) — "ПСЖ" (Франция). 0:3

"Аталанта" (Италия) — "Реал" (Испания). 2:3

"Байер" (Германия) — "Интер" (Италия). 1:0

"Брюгге" (Бельгия) — "Спортинг" (Португалия). 2:1

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Астон Вилла" (Англия). 2:3

"Брест" (Франция)— "ПСВ" (Нидерланды). 1:0

Заключительные матчи шестого тура общего этапа пройдут 11 ноября.

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