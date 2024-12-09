Семь забитых голов определили победителя лондонского дерби "Тоттенхэм" – "Челси"

В рамках матча 15-го тура Английской премьер-лиги состоялось лондонское дерби между футбольными клубами "Тоттенхэм" и "Челси", сообщает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в ночь с воскресенья на понедельник и завершилась "голевой перестрелкой" между командами. Победителем из нее вышел ФК "Челси", одержавший победу со счетом 4:3.

Первый гол был забит уже на пятой минуте. Счет открыл игрок хозяев поля Доминик Соланке, увеличил отрыв Деян Кулусевски (11-я минута).

Однако далее "аристократам" удалось совершить камбэк. На 17-й минуте первый гол отыграл Джейдон Санчо, на 61-й Коул Палмер успешно реализовал пенальти, третий гол забил Энцо Фернандес (73), а победу "Челси" принес дубль Палмера со второго 11-метрового удара на 84-й минуте.

Однако точку в противостоянии поставил гол Сон Хын Мина на 90+6, который ничем не помог команде.

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