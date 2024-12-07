Абат Аймбетов забил первый гол в этом сезоне и спас свою команду от разгрома в чемпионате Турции

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов отметился первым голом в текущем сезоне за ФК "Адана Демирспор", сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче 15-го тура турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" в гостях сыграл с ФК "Гезтепе". Встреча завершилась поражением команды Аймбетова со счетом 1:3.

Первый гол в этой игре забил бразилец Хуан, успешно реализовавший свой момент на 39-й минуте, второй мяч "Адана" забил Ромуло Кардоссо (42), третий мяч забил Давид Тиянич (59).

На 88-й минуте свой первый гол в сезоне забил казахстанский нападающий Абат Аймбетов.

Отметим, что футболист начал матч на скамейке запасных, главный тренер команды принял решение выпустить на поле отечественного спортсмена на 56-й минуте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.