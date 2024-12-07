Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Абат Аймбетов забил первый гол в этом сезоне и спас свою команду от разгрома в чемпионате Турции

Опубликовано:

Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов отметился первым голом в текущем сезоне за ФК "Адана Демирспор", сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче 15-го тура турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" в гостях сыграл с ФК "Гезтепе". Встреча завершилась поражением команды Аймбетова со счетом 1:3.

Первый гол в этой игре забил бразилец Хуан, успешно реализовавший свой момент на 39-й минуте, второй мяч "Адана" забил Ромуло Кардоссо (42), третий мяч забил Давид Тиянич (59).

На 88-й минуте свой первый гол в сезоне забил казахстанский нападающий Абат Аймбетов.

Отметим, что футболист начал матч на скамейке запасных, главный тренер команды принял решение выпустить на поле отечественного спортсмена на 56-й минуте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2197532-abat-aymbetov-zabil-pervyy-gol-v-etom-sezone-i-spas-svoyu-komandu-ot-razgroma-v-chempionate-turcii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie