Гол Криштиану Роналду не помог "Аль-Насру" в матче против команды Карима Бензема

Футбольный клуб "Аль-Наср" из Эр-Рияда (Саудовская Аравия), в составе которого выступает Криштиану Роналду, потерпел второе поражение подряд, сообщает корреспондент NUR.KZ.
В матче 13-го тура саудовской Про-лиги "Аль-Наср" в гостях сыграл с ФК "Аль-Иттихад" из города Джидда. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.
Первый гол в этой встрече забил бывший одноклубник Роналду по мадридскому "Реалу" Карим Бензема на 55-й минуте.
Спустя две минуты ответный мяч в сетку ворот соперника отправил и сам португалец.
Победу "Аль-Иттихаду" принес точный удар Стевена Бергвейна на первой компенсированной минуте второго тайма. Эта победа позволила команде закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата (36 очков в 13 играх).
"Аль-Наср" же идет на четвертом месте, набрав 25 баллов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2197383-gol-krishtianu-ronaldu-ne-pomog-al-nasru-v-matche-protiv-komandy-karima-benzema/