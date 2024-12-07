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Гол Криштиану Роналду не помог "Аль-Насру" в матче против команды Карима Бензема

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футбольный клуб "Аль-Наср" из Эр-Рияда (Саудовская Аравия), в составе которого выступает Криштиану Роналду, потерпел второе поражение подряд, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В матче 13-го тура саудовской Про-лиги "Аль-Наср" в гостях сыграл с ФК "Аль-Иттихад" из города Джидда. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол в этой встрече забил бывший одноклубник Роналду по мадридскому "Реалу" Карим Бензема на 55-й минуте.

Спустя две минуты ответный мяч в сетку ворот соперника отправил и сам португалец.

Победу "Аль-Иттихаду" принес точный удар Стевена Бергвейна на первой компенсированной минуте второго тайма. Эта победа позволила команде закрепиться на первом месте в турнирной таблице чемпионата (36 очков в 13 играх).

"Аль-Наср" же идет на четвертом месте, набрав 25 баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2197383-gol-krishtianu-ronaldu-ne-pomog-al-nasru-v-matche-protiv-komandy-karima-benzema/

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