Месси, Холанд и Мбаппе: прошла жеребьевка исторического чемпионата мира среди клубов

В Майами состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который в 2025 году пройдет в США под эгидой Международной федерации футбола, передает корреспондент NUR.KZ.

Предстоящий турнир впервые будет организован в обновленном формате. В чемпионате мира примут участие 32 команды из всех шести континентальных конфедераций.

По условиям отбора в это число вошел 31 клуб. Квоту для хозяев турнира занял "Интер Майами", за который выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси.

При процедуре жеребьевки команды были разбиты на четыре корзины. Они сформировали восемь групп с равным числом участников.

Результаты жеребьевки клубного чемпионата мира 2025 года:

Группа А: "Палмейрас" (Бразилия), "Порту" (Португалия), "Аль-Ахли" (Египет), "Интер Майами" (США);

Группа В: "ПСЖ" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Ботафого" (Бразилия), "Сиэтл Саундерс" (США);

Группа С: "Бавария" (Германия), "Окленд Сити" (Новая Зеландия), "Бока Хуниорс" (Аргентина), "Бенфика" (Португалия);

Группа D: "Фламенго" (Бразилия), "Эсперанс" (Тунис), "Челси" (Англия), "Леон" (Мексика);

Группа Е: "Ривер Плейт" (Аргентина), "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Монтеррей" (Мексика), "Интер" (Милан);

Группа F: "Флуминенсе" (Бразилия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Ульсан" (Южная Корея), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР);

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Ювентус" (Италия);

Группа Н: "Реал Мадрид" (Испания), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Пачука" (Мексика), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).

Групповой этап пройдет по круговой системе. По две сильнейшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф, который начнется с 1/8 финала.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года.

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