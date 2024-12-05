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"Манчестер Сити" одержал первую победу за восемь матчей

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Футболисты Жереми Доку и Бернарду Силва (слева направо)
Жереми Доку и Бернарду Силва (слева направо). Фото: Carl Recine/Getty Images

Футболисты "Манчестер Сити" одержали домашнюю разгромную победу над "Ноттингем Форест" в матче Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 14-го тура на стадионе "Этихад". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отличились Бернарду Силва (8 минута), Кевин де Брюйне (31) и Жереми Доку (57). Эта победа стала для "Манчестер Сити" первой с 26 октября. В предыдущих семи матчах команда потерпела шесть поражений при одной ничьей.

В другой встрече игрового дня лондонский "Арсенал" на своем поле одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Юрриен Тимбер (54) и Вильям Салиба (73).

В еще одном матче "Ньюкасл" и "Ливерпуль" не выявили победителя. Встреча на стадионе "Сент-Джеймс Парк" завершилась со счетом 3:3. У гостей дубль оформил Мохамед Салах (68, 83), еще один мяч забил Кертис Джонс (50). У хозяев голами отметились Александер Исак (35), Энтони Гордон (62) и Фабиан Шер (90).

Другой английский гранд "Челси" на выезде разгромил аутсайдера АПЛ "Саутгемптон" со счетом 5:1. У лондонцев авторами голов стали Аксель Дисаси (7), Кристофер Нкунку (17), Нони Мадуэке (34), Коул Палмер (76) и Джейдон Санчо (87). Единственный мяч хозяев забил Джо Арибо (11), а красную карточку у "Саутгемптона" получил Джек Стивенс (39).

По итогам этих матчей "Манчестер Сити" вернулся в зону выхода в Лигу чемпионов. "Горожане" занимают четвертое место с 26 очками. Лидирует в таблице "Ливерпуль" (35), следом идут "Челси" и "Арсенал" (по 28).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2196552-manchester-siti-oderzhal-pervuyu-pobedu-za-vosem-matchey/

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