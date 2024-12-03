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Сборная Казахстана одержала победу со счетом 7:0 в квалификации чемпионата Европы по футболу

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Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (U19)
Женская молодежная сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Женская молодежная сборная Казахстана по футболу (U19) одержала крупную победу в матче квалификации на чемпионат Европы 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда выступала во второй по силе лиге. Казахстанки попали в группу В2, матчи которой прошли в Румынии.

В заключительном третьем туре национальная сборная встретилась с представительницами Лихтенштейна и разгромила соперниц со счетом 7:0.

Хет-трик оформила Назым Алданазар (14, 66, 71 минуты), которая первый мяч забила с пенальти. Дублями отметились Валерия Попова (9, 39) и Алина Лозукова (38, 86), свой второй гол забившая с одиннадцатиметровой отметки.

Ранее казахстанки добились нулевых ничьих с Латвией и Румынией. Таким образом, национальная команда не пропустила ни одного мяча в трех матчах.

В другой встрече третьего тура латвийки и румынки сыграли вничью со счетом 2:2. Эти команды вместе с Казахстаном набрали по пять очков.

По дополнительным показателям группу выиграла сборная Румынии, которая получила шанс побороться за выход на Евро-2025 через Лигу А.

Латвийки заняли второе место, казахстанки стали третьими, а представительницы Лихтенштейна замкнули таблицу без набранных очков. Эти команды не сыграют на Евро-2025, а во втором раунде квалификации будут бороться за повышение в Лигу А на следующий сезон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2195685-sbornaya-kazahstana-oderzhala-pobedu-so-schetom-7-0-v-kvalifikacii-chempionata-evropy-po-futbolu/

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