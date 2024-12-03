Бахтиер Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 11 минут в первом матче при новом тренере

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ", в составе которого выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с ФК "Хатайспор" в рамках 13-го тура местной Суперлиги, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Клуб лучшего бомбардира в истории Национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова в гостевом матче сыграл вничью с "Хатайспором" со счетом 1:1.

Первый гол в этой встрече забил немецкий полузащитник Геркем Саглам на 29-й минуте встречи.

Ответный мяч в ворота соперника забил нападающий "Бешикташа" Чиро Иммобиле на 41-й минуте. Отметим, что этот матч стал первым для команды после отставки главного тренера Джованни ван Бронкхорста.

Зайнутдинов начал игру на скамейке запасных, исполняющий обязанности наставника клуба Сердар Топрактепе принял решение выпустить казахстанца на 85-й минуте.

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