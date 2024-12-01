"Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" в матче АПЛ и покинул зону Лиги чемпионов

Действующий чемпион Английской премьер-лиги футбольный клуб "Манчестер Сити" потерпел четвертое поражение подряд в рамках турнира, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 13-го тура "горожане" в гостях сыграли с "Ливерпулем". Матч на "Энфилде" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Очередные три очка "красным" принесли гол Коди Гакпо на 12-й минуте и успешно реализованный пенальти Мохаммеда Салаха на 78-й. После этой встречи "Ливерпуль" укрепился на лидерской позиции, набрав 34 очка в матчах.

Команда Пепа Гвардиолы не может выиграть на протяжении шести встреч подряд. "Манчестер Сити" опустился на пятое место и покинул зону выхода в Лигу чемпионов. В активе клуба 23 очка в 13 матчах.

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