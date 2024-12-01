"Бавария" вырвала ничью в принципиальном матче с дортмундской "Боруссией"

Футболисты дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии" не выявили победителей в очном матче 12-го тура чемпионата Германии, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Матч завершился со счетом 1:1.
У хозяев мяч забил английский форвард Джейми Байно-Гиттенс (27 минута). Гости отыгрались в концовке усилиями немецкого полузащитника Джамала Мусиалы (85).
Лидер нападения "Баварии" Харри Кейн получил травму и был заменен на 33-й минуте. Сроки восстановления английского нападающего на данный момент неизвестны.
Ничья позволила мюнхенцам набрать 30 очков. "Бавария" продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Бундеслиги и оставаться непобежденной.
"Боруссия" набрала 20 очков и поднялась на пятое место. Выше дортмундцев находятся также франкфуртский "Айнтрахт", леверкузенский "Байер" и "РБ Лейпциг".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194670-bavariya-vyrvala-nichyu-v-principialnom-matche-s-dortmundskoy-borussiey/