Команда Абата Аймбетова проиграла третий матч подряд и рискует покинуть турецкую Суперлигу

Футбольный клуб "Адана Демирспор", в составе которого выступает казахстанец Абат Аймбетов, проиграл третий матч подряд в рамках национального турецкого чемпионата, сообщает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 13-го тура турецкой Суперлиги "Адана" на своем поле приняла ФК "Коньяспор". Встреча завершилась победой гостей с минимальным отрывом 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил 31-летний сербский полузащитник "Коньяспора" Марко Евтович, реализовавший свой момент на 78-й минуте матча.

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов начал эту игру на скамейке запасных, однако на 69-й минуте главный тренер команды принял решение выпустить игрока на поле, отправив на замену форварда Юсуфа Бараси.

"Адана Демирспор" находится на последней 19-й позиции в турнирной таблице, набрав два очка в 13 матчах. Ранее клуб представил нового главного тренера.

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