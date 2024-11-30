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Турецкий клуб Абата Аймбетова представил нового главного тренера

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Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов. Фото: Пресс-служба ФК "Адана Демирспор"

Мустафа Далджи стал новым главным тренером турецкого клуба "Адана Демирспор", за который выступает нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов, передает NUR.KZ.

Согласно официальному сообщению, 51-летний специалист подписал контракт до конца сезона. Предыдущим местом работы Далджи была турецкая "Маниса".

Для "Аданы Демирспор" это уже третий тренер в нынешнем сезоне. На данный момент команда занимает последнее 19-е место, набрав два очка за 12 матчей. От ближайших соперников "Адана", которая не одержала ни одной победы, отстает на пять баллов.

Аймбетов в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах турецкой Суперлиги, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями. В стартовом составе казахстанский форвард появлялся трижды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2194581-tureckiy-klub-abata-aymbetova-predstavil-novogo-glavnogo-trenera/

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