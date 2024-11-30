Турецкий клуб Абата Аймбетова представил нового главного тренера

Мустафа Далджи стал новым главным тренером турецкого клуба "Адана Демирспор", за который выступает нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов, передает NUR.KZ.

Согласно официальному сообщению, 51-летний специалист подписал контракт до конца сезона. Предыдущим местом работы Далджи была турецкая "Маниса".

Для "Аданы Демирспор" это уже третий тренер в нынешнем сезоне. На данный момент команда занимает последнее 19-е место, набрав два очка за 12 матчей. От ближайших соперников "Адана", которая не одержала ни одной победы, отстает на пять баллов.

Аймбетов в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах турецкой Суперлиги, получил желтую карточку и не отметился результативными действиями. В стартовом составе казахстанский форвард появлялся трижды.

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